Donnez une chance à Farming Simulator

Plus tôt cette semaine, Sony dévoilait les deux jeux gratuits offerts aux membres PS Plus pour le mois de mai: Cities Skylines et Farming Simulator 19. Deux jeux de simulation et gestion. Pourtant, une rumeur circulait sur le web disant que les jeux Dying Light et Dark Souls avaient été choisis par Sony pour le mois prochain. Et plusieurs internautes se sont manifestés pour exprimer leur mécontentement.

Sous la vidéo de présentation des jeux PS Plus du mois de mai 2020, on compte plus de 4500 commentaires de gamers déçus. La vidéo a également accumulé plus de 12 000 mentions «je n'aime pas», contre 4600 mentions « j’aime ». Visiblement, le choix de Sony ne plait pas. Mais, est-ce seulement à cause de la rumeur qui circulait concernant le choix des jeux? Les internautes auraient-ils réagi de la même façon s’ils n’avaient pas eu espoir que Dark Souls et Dying Light soient gratuits? Je peux comprendre cette déception. C'est comme trouver votre cadeau de Noël caché dans la garde-robe de vos parents pour qu'il soit finalement donné à votre oncle. C'est poche.

Mais, Farming Simulator et Cities: Skylines méritent peut-être quand même d'être appréciés malgré la situation. Après tout, ce sont des jeux « gratuits » qui coûtent normalement tous les deux 54$.

Permettez-moi de faire un petit plaidoyer pour Farming Simulator; un jeu que j'adore. Certes, j'ai surtout joué à l'édition 17 et celle qui est offerte est la 19, mais le coeur du jeu demeure semblable.

Du zen au pied carré

Giants Software GmbH

En ces moments difficiles, où l'isolement peut jouer des tours sur notre moral, on a besoin de s'occuper. Et, parfois, il n'est pas si simple de se mettre au jogging ou d'entamer un nouveau passe-temps. C'est correct si vous manquez de motivation. Moi aussi, je rushe.

Farming Simulator est un jeu de simulation agricole. Vous avez votre petite ferme et devez gérer vos récoltes et vos animaux. Vous pouvez cultiver du blé, de l'orge, du maïs, etc. Vous pouvez louer ou acheter des véhicules que vous utiliserez ensuite pour gérer vos terres. Oui, passer la moissonneuse-batteuse sur une terre peut prendre beaucoup de temps. Mais c'est un temps reposant, sans chaos ni bruit agressant.

Quand je joue à Farming Simulator, et j'ai des centaines d'heures dans le jeu (oups), j'en profite pour mettre un bon podcast ou écouter un nouvel album. Ça me permet de faire deux choses en même temps, sans que les deux activités soient en compétition. Je me vois mal m'asseoir sur le divan et écouter un podcast sans rien faire en même temps; alors je finis toujours par regarder mon cell et lire des articles, et donc, je n'écoute pas vraiment l'épisode. Avec Farming Simulator, je n'ai pas besoin de trop me concentrer sur le jeu, alors j'embarque vraiment dans l'épisode de podcast que j'écoute.

Parce qu'il est plutôt réaliste côté technique, Farming Simulator peut être vraiment intimidant au début. Mais avec le tutoriel, vous allez comprendre le jeu. Du moins, les bases. Assez pour gérer votre terre, tranquillement, sans stress. Si je peux comprendre les bases, tout le monde peut!

Alors, donnez une chance à Farming Simulator. C'est un jeu reposant qui vous permettra de mettre votre cerveau à « off » pour quelques heures.

Et que dire de Cities: Skylines? J'avoue moins aimer la version console, car le jeu se joue magnifiquement bien sur ordi. Mais, c'est comme un Sim City sur des stéroïdes. Qui n'a pas aimé Sim City!?

À REGARDER AUSSI