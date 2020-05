Transformers: un antépisode en version animée est en préparation

Paramount Pictures ajouterait un nouveau film à la franchise Transformers. Il s'agira du septième opus de la saga démarrée en 2007 en prise de vues réelles.

Pour diriger ce projet d'envergure, les studios américains se sont arrêtés sur Josh Cooley, le réalisateur de Toy Story 4. Ce dernier fera équipe avec Andrew Barrer et Gabriel Ferrari au scénario. Encore au début de son développement, le film n'a pas dévoilé de titre officiel pour le moment.

L'intrigue devrait se dérouler avant les films en live-action déjà sortis sur grand écran. Ce projet qui s'apparente à un antépisode explorera les origines de Megatron et les germes du conflit entre les Autobots et les Decepticons.

Après les cinq premiers films réalisés par Michael Bay en live-action, la franchise Transformers s'était renouvelée avec Bumblebee, un antépisode en live-action réalisé par Travis Knight et porté par Hailee Steinfeld. Le film sorti en 2018 avait récolté plus de 467 millions de dollars de recettes dans le monde. Les cinq films qui composent la franchise Transformers ont engrangé plus de 4,3 milliards de dollars de recettes dans le monde.

