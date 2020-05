Demolition Man: une suite pourrait bientôt voir le jour, selon Sylvester Stallone

Lors d’une Foire aux questions de 14 minutes sur Instagram, Sylvester Stallone a mentionné qu’une suite à Demolition Man serait en pourparler avec Warner Bros.

Plusieurs fans de Stallone ont posé la question s’il y avait un futur possible pour Demolition Man. « Je crois qu’il y en a une. Nous travaillons présentement avec Warner Bros et ça l’air fantastique. Donc ça devrait sortir et ça va arriver! » répond-il avec confiance.

On ne connait l’état de la production du film, étant donné que l’industrie du cinéma est présentement en pause dû à la pandémie globale qui sévit présentement. Toutefois, l’acteur a mentionné que les choses ont l’air fantastiques, ce qui pourrait impliquer qu’un scénario serait peut-être en écriture.

Êtes-vous aussi curieux et excités que nous de voir ce que San Angeles est devenu depuis l’arrivée fracassante de John Spartan? Pensez-vous que Sandra Bullock reprendra son rôle de Lenina Huxley? Les trois coquillages seront-ils toujours présents? Ce sera une histoire que nous allons suivre de très près.

Si vous êtes trop jeune pour vous rappeler de ce chef-d'œuvre de 1993, on vous laisse vous délecter avec la bande-annonce de l'époque!

