La sortie de John Wick 4 est repoussée

Les responsables de Lionsgate ne veulent rien laisser au hasard et ont préféré repousser la sortie de John Wick: Chapter 4 d’une année. Ce vendredi (1er mai), le studio a annoncé son calendrier de sorties remanié entièrement, y compris le quatrième opus de la franchise culte portée par Keanu Reeves.

Prévu à l’origine pour mai 2021, le film est désormais annoncé pour mai 2022. La nouvelle n’est pas surprenante: le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, a récemment révélé à Collider qu’il s’attendait à un report de la date de sortie dans la mesure où Matrix 4 était loin d’être bouclé au moment où la pandémie a mis un terme à toutes les productions, et Keanu Reeves ne pourra pas commencer à tourner d’autre projet tant que le film n’est pas terminé. «Matrix n’en était qu’à 4 semaines de tournage quand tout ceci est arrivé. Donc Keanu doit d’abord finir son engagement sur Matrix, qui est énorme et va sans doute lui prendre jusqu’à la fin de l’année. Puis on passe en préparation et ensuite on démarre. Donc les sorties, personne n’en sait rien pour le moment», avait-il expliqué.

Spiral, le nouveau film de la franchise Saw, est également repoussé d’un an. Alors qu’il devait sortir dans deux semaines, le film prendra la place laissée vacante dans le calendrier de sorties par John Wick. The Hitman’s Wife’s Bodyguard sortira quant à lui en août 2021, un mois après Barb and Star Go To Vista Del Mar.

Les seuls films produits par Lionsgate prévus en 2020 seront donc Antebellum, avec Janelle Monae, qui sortira le 21 août, le thriller Fatale, le 30 octobre, et Voyagers, le 25 novembre.

