Les réseaux sociaux, la musique et l'e-sport divertissent les internautes confinés

Certains usages en ligne sont particulièrement boostés par le confinement des internautes, selon le nouveau rapport Digital 2020, mis à jour en avril et publié par l'agence We Are Social et la plateforme de gestion des médias sociaux Hootsuite. Ces nouvelles données mettent en évidence certains changements significatifs de comportements dus au début du confinement, un peu partout dans le monde.

Près de la moitié des internautes (47%) déclarent passer davantage de temps sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Toutes les plateformes sociales voient leur nombre d'utilisateurs actifs augmenter. Twitter est le réseau qui connaît la plus forte progression au 1er trimestre (14% de plus qu'au 4e trimestre 2019). Le temps passé sur Snapchat ou encore TikTok a également considérablement évolué au cours de ces dernières semaines. À noter d'ailleurs que TikTok s'est placé en tête des applications les plus téléchargées dans le monde entre janvier et mars 2020. Pour ce qui est des outils de visioconférence, Zoom, qui a défrayé la chronique, a compté jusqu'à 200 millions d'utilisateurs actifs certains jours, soit 20 fois plus qu'avant la pandémie!

Outre les réseaux sociaux, les internautes plébiscitent aussi la musique en cette période. C'est ainsi que 39% des sondés âgés de 16 à 64 ans écoutent davantage de musique en ligne ces dernières semaines.

Toujours en termes de divertissement, les téléchargements hebdomadaires de jeux sur téléphone portable ont bondi de 30% en mars, par rapport aux moyennes du 4e trimestre 2019. Enfin, 10% des internautes du monde entier passent plus de temps à regarder du e-sport. Cet élan est favorisé par la mise en place de nombreuses compétitions virtuelles mettant en scène de réels sportifs de haut niveau, notamment en sport automobile.

En avril 2020, 4,57 milliards de personnes sont connectées à internet, soit près de 60% de l'humanité. Parmi eux, 3,81 milliards sont membres actifs de réseaux sociaux, soit près d'un humain sur deux. Ce seuil symbolique devrait d'ailleurs être franchi d'ici la fin 2020.