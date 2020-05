Nicolas Cage va incarner Joe Exotic dans une série télé et c’est probablement la meilleure nouvelle de 2020

Une fois de plus, Nicolas Cage viendra nous sauver du très contagieux ennui collectif, alors qu’il interprétera à la télé nul autre que Joe Exotic, qui a inspiré le documentaire à succès Tiger King.

• À lire aussi: Plus de 34 millions de téléspectateurs pour Tiger King

• À lire aussi: J'ai fait un parc Joe Exotic dans Planet Zoo et c'est le gros bordel

Oui, vous avez bien lu. L’acteur plus grand et excessif que nature incarnera un personnage qui, lui aussi, ne donne pas sa place dans le rayon des chemises à paillettes, des coupes de cheveux douteuses et des comportements tout aussi discutables.

Bref, on risque d’avoir droit à beaucoup, beaucoup de plaisir et très peu de retenue.

Dévoilé ce lundi par Variety, le projet télévisuel mettant en vedette Cage devrait plus précisément raconter l’inévitable transformation de Joe Schreibvogel en Joe Exotic, de même que les (nombreuses) péripéties qui ponctueront dès lors sa vie de tenancier de zoo dédié aux grands félins.

La série sera notamment réalisée, scénarisée et produite par Dan Lagana, qui nous avait précédemment donné un autre grand moment de télévision avec le «documenteur» American Vandal, diffusé par Netflix.

Quant au scénario, il sera adapté d’un article du magazine américain Texas Monthly, intitulé Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild. En d’autres mots, ça promet.

Fait intéressant, il s’agira du premier rôle principal à la télévision pour Nicolas Cage.

Reste maintenant à découvrir à quelle version du comédien nous aurons droit.

Le maniaque?

L’explosif?

Le névrosé?

Celui qui veut voler la Déclaration d'indépendance des États-Unis?

On a hâte de le savoir.

À regarder