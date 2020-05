[VIDÉO] François Legault et ses Avengers sauvent le Québec dans cette vidéo incroyable

Impossible d’imaginer une vidéo plus épique que ça.

Le cinéaste et spécialiste en effets spéciaux Pierre-Luc Gosselin vient tout juste de publier un classique instantané.

Le membre du duo humoristique les Satiriques a refait la scène finale et mythique du film Avengers: Endgame, mais en version québécoise.

Gosselin avait demandé à ses abonnés sur Facebook, il y a trois semaines, de lui donner une idée de montage et de réalisation. C’est celle-ci qui a été la plus populaire et on est très content de ça.

Au début de la séquence, on peut voir le premier ministre François Legault, visiblement affaibli par sa bataille contre la COVID-19, errer et constater que la Terre est en ruine.

C’est là que ça devient absolument génial.

Par des portails, une horde de Québécois s’amènent en renfort. Parmi ceux-ci, il y a des acteurs du milieu de la santé, le duo de 19-2, l’équipe de Passe-Partout, l’équipage du Romano Fafard, Fanny de Fugueuse, Marc Arcand de Série noire, les protagonistes de C'est comme ça que je t'aime, Arnaud Soly avec un arc à flûte, l'humoriste Mathieu Dufour, Laurent Duvernay-Tardif, le Dr Horacio Arruda, la ministre de la Santé Danielle McCann, la vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault... bref, tout le monde est là et c’est tout simplement parfait.

Attention, il se peut que vous le regardiez plusieurs fois de suite.

