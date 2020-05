Space Force: enfin une bande-annonce pour la nouvelle série de Steve Carell

Une première bande-annonce pour Space Force, la nouvelle série des créateurs de The Office, vient de débarquer sur le web. Et, quel casting!

Bande-annonce Space Force

Steve Carell est accompagné de Jane Lynch (Glee), Lisa Kudrow (Friends), Ben Schwartz (Parks & Rec) et l'incroyable John Malkovich dans cette comédie signée Netflix. Et grâce aux images de la bande-annonce, il est difficile de ne pas voir un peu de Michael Scott dans tout ça. On ne se plaint pas!

Space Force débarque sur Netflix le 29 mai 2020.

