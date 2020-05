Cate Blanchett en discussion pour incarner Lilith dans l'adaptation de Borderlands

La partie est lancée pour Cate Blanchett qui serait en discussion pour incarner le personnage de Lilith dans l'adaptation du jeu vidéo Borderlands pour Lionsgate. Ce dernier n'a pas souhaité commenter cette information, précise Variety.

L'histoire se déroule dans un univers de science-fiction, sur la planète Pandora, et permet aux joueurs d'incarner des personnages dans le but de retrouver l'Arche mystique qui renfermerait tous les trésors de l'univers. Dans ce jeu, Lilith est le seul personnage féminin jouable de l'histoire. Appartenant à la classe des Sirènes, composée seulement de six femmes dans la galaxie, elle détient des pouvoirs puissants.

AFP

Dans les tuyaux depuis cinq ans, l'adaptation du jeu vidéo sera réalisée par Eli Roth, acteur et réalisateur notamment connu pour son rôle dans Inglorious Basterds. Annoncé en février dernier, le projet avait également dévoilé Craig Mazin comme scénariste. Ce dernier avait remporté un Emmy pour la série Chernobyl en 2019.

Développée par Gearbox Software et 2K Games en 2009, la franchise Borderlands a été vendue à plus de 57 millions de copies dans le monde et le dernier opus, Borderlands 3, est sorti en septembre 2019.

En attendant, Cate Blanchett est toujours attendue dans le thriller Nightmare Alley de Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, dont le tournage a dû être suspendu à cause de la pandémie de Covid-19.