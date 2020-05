The Last of Us 2: la nouvelle bande-annonce enfin dévoilée [VIDÉO]

Naughty Dog vient tout juste de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour The Last of Us Part II et cette fois-ci, on a du gameplay!

Bande-annonce gameplay The Last of Us Part II

Les derniers jours ont été difficiles pour Naughty Dog: la suite du jeu The Last of Us a été la cible d'une fuite potentiellement causée par un hack qui a fait le tour de la Toile. Le créateur du jeu Neil Druckmann n'a pas caché sa tristesse en raison de la situation, déclarant sur Twitter qu'il avait le coeur brisé pour l'équipe de développeurs, mais aussi pour les fans du jeu.

Heartbroken for the team. Heartbroken for our fans. We’re still incredibly excited to get the game into your hands. ❤️ https://t.co/QWKLU6I6Q3 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 27, 2020

Le jeu a récemment atteint le niveau Gold, voulant dire que sa production est terminée et que celui-ci devrait réellement voir le jour le 19 juin. Rappel que The Last of Us Part II devait sortir en février 2020, puis en mai 2020 avant d'être reporté à juin.