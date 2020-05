Assassin's Creed Valhalla: les premières images de gameplay [VIDÉO]

Ubisoft Montréal participait ce matin à la diffusion Inside Xbox, dans le cadre du Summer Game Fest, un nouveau festival de gaming signé Geoff Keighley. Les premières images de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla ont enfin été dévoilées lors du showcase. Selon la description, les images sont celles de la Xbox Series X.

Premières images de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla

On s'attendait à un aperçu de gameplay beaucoup plus généreux. Cependant, ce qui a été montré est quand même prometteur. On sent malgré tout une réaction partagée chez les gamers; la vidéo ci-haut a déjà accumulé 2400 mentions « je n'aime pas » contre 3600 mentions « j'aime » en quelques minutes. Mise à jour: la vidéo a maintenant 15 000 mentions « je n'aime pas »

Assassin's Creed Valhalla est prévu pour les consoles Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, sur Windows (Uplay, Epic) et Stadia. Une date de lancement n'a pas été dévoilée, mais Ubisoft vise la fin 2020.

