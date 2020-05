Sims 4: la série se lance dans l'écologie

La compagnie EA a annoncé un tout nouveau pack pour le jeu Sims 4, cette fois-ci avec un angle écolo.

« Écologie » sera disponible dès le 5 juin 2020 et proposera des activités qui auront un impact positif sur le monde virtuel. Il sera possible d'avoir un mode de vie responsable qui encourage la réduction de consommation, le recyclage et le jardinage.

Les Sims 4 : Ecologie sera disponible le 5 juin 2020 ! 🏘️🌎 #LS4Ecologie



Créez le changement et mettez-vous au vert : Evergreen Harbor est l'endroit parfait pour ça ! 🌱



Vous serez surpris de ce qui arrive quand vos Sims créent leurs propres règles 😉 : https://t.co/cb4fS57xXX pic.twitter.com/Ukfa2kHFd5 — Les Sims (@LesSims) May 6, 2020

Les joueurs pourront faire évoluer leurs Sims dans la ville de Evergreen Harbor où leurs actions auront des conséquences directes dans le monde qui les entoure. Entre pollution, détritus ménagers et aménagement des espaces verts, la vie des Sims pourra prendre des chemins complètement différents suivant leurs choix.

Une attitude écolo également à adopter quant à la construction des maisons en pouvant notamment s'aider des éoliennes, panneaux solaires et «récupérateurs de rosée». Les fans de récup pourront s'en donner à cœur joie en achetant des meubles recyclés ou en les construisant grâce aux déchets des autres Sims. De quoi développer de nouveaux passe-temps dans la vraie vie.

L'extension « Écologie » arrive sur PS4, Xbox One et PC le 5 juin pour 51,99$.

