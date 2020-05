Une chorale virtuelle pour l’amour de la culture geek

L'Ensemble Vocal Trame Sonore (EVTS), un chœur québécois qui s'est donné la mission de promouvoir la musique aux saveurs geeks, a trouvé une façon originale d'envoyer un message d'espoir durant le confinement. Grâce à la technologie et à la créativité de ses membres, l'EVTS a lancé une chorale virtuelle, commençant par une reprise d'une chanson qui a été vue par des milliers d'internautes.

L'EVTS a publié sur le web sa reprise de la chanson Invincible, une pièce du célèbre jeu World of Warcraft. En seulement quelques jours, la prestation virtuelle du chœur a accumulé plus de 60 000 vues sur Twitter et YouTube, et elle a même été partagée par Russell Brower, son compositeur.

«Ceci est vraiment beau et je suis honoré au-delà des mots. J'espère que cela apportera du bien à tous», a déclaré Brower dans un tweet.

Laurence Manning, qui accompagne l'EVTS au piano pour cette pièce, se dit surprise de la réaction des internautes: «Je me suis chargée de lancer la vidéo sur les réseaux sociaux et les choristes m'ont aidée pour les partages, mais je ne pensais pas que notre vidéo deviendrait virale aussi rapidement», a-t-elle confié. «Nous avons tous mis le meilleur de nous-mêmes, alors c'est une belle surprise de voir que notre projet a su toucher autant de gens», ajoute-t-elle.

C'est en raison du confinement que le chœur a dû trouver des solutions originales pour ses répétitions. L’idée d’une chorale virtuelle vient de Fatiha Lemhachheche, l’une des choristes:

«L’EVTS est plus qu’une chorale, c’est un groupe où les membres entretiennent de forts liens et c’est aussi l’occasion de partager régulièrement notre passion avec le public. Lorsque les annulations de nos répétitions du jeudi soir et de nos concerts ont été annoncées, nous avons tous ressenti un grand vide. J’ai donc lancé un peu par hasard cette idée de chorale virtuelle, car je commençais à voir ce concept circuler sur les réseaux», explique Lemhachheche.

Le chef du chœur, Francis Choinière, explique que d’autres projets sont prévus pour l’EVTS, même en confinement: «Dans ce temps de confinement, il est important de continuer à partager cette vie, cette musique avec tous nos proches. Évidemment, la chorale virtuelle ne remplacera jamais l’expérience chorale normale, mais cela donne l’opportunité de partager nos voix.»

Composé de plus de 50 membres originaires d’un peu partout au Québec, l’EVTS a été formé en 2017 par Jean-Philippe Gauthier avec comme mission de promouvoir les œuvres issues de l’univers geek.

Un album créé avec la technologie

Matante Alex

Game Genie Sokolov vient tout juste de lancer, le 24 avril dernier, son nouvel album aux saveurs vaporwave, synthpop et synthwave intitulé Trans // Mission. L’artiste y fait tout de A à Z: la composition des pièces, le mixage et même la création de vidéos qui accompagnent l'ambiance créée par chaque chanson. Mais son approche est unique, utilisant la technologie à son avantage:

«N’ayant pas de connaissances en théorie musicale, approcher la musique par la programmation de celle-ci me semblait être une bonne manière de faire», explique Game Genie Sokolov.

On sent aussi de l'inspiration rétrogaming: «La musique de jeux vidéo fut une partie de la bande-son de ma jeunesse, ça m’a toujours plu. Surtout le Sega Genesis, pour une raison simple: elle utilisait un chipset de son Yamaha FM que l’on retrouvait dans des synthétiseurs utilisés dans la musique pop de cette époque et son son en était donc familier. Quand j’ai commencé à faire de la musique électronique, je me suis dit que je pouvais essayer d’utiliser cette console, mais en m’inspirant des sonorités que je retrouvais dans des pièces musicales que j’entendais en radio.»

Game Genie Sokolov explique que son utilisation d’une console de jeu n’est qu’un élément parmi plusieurs et que les influences passent du funk jusqu’à la pop des années 80.

Trans // Mission est disponible pour achat sur iTunes, Google Play, Amazon et plusieurs services de streaming.