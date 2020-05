Xbox Game Pass et PS Now: voici les titres ajoutés en mai aux services de jeux sur demande de Sony et Microsoft

Payer un seul prix fixe par mois et avoir accès à une vaste bibliothèque de jeux, n’est-ce pas là le rêve? Pourtant, c’est bel et bien ce que propose la Xbox Game Pass de Microsoft et PlayStation Now, du côté de Sony!

Et si les deux services de jeux sur demande regorgent déjà de plusieurs centaines d’aventures de qualité à se mettre sous la dent, d’excellents titres, voire des classiques, sont ajoutés chaque mois aux plateformes.

C’est encore le cas en mai, comme le démontre les jeux qui débarqueront sur la Xbox Game Pass et PS Now au cours des prochaines semaines!

Image courtoisie Microsoft

DayZ

Red Dead Redemption

Final Fantasy IX – dès le 14 mai

– dès le 14 mai Fractured Minds – dès le 19 mai

Image courtoisie Sony

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

The Evil Within 2

Get Even

