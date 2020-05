Call of Duty: découvrez ce qu’il y a de nouveau dans Modern Warfare et Warzone cette semaine

Les habitués sont au courant: Activision et Infinity Ward modifient chaque semaine un peu la recette de Call of Duty: Modern Warfare et de son penchant «battle royale», Warzone. Voici donc ce qu’il y aura de nouveau dans les deux titres au cours des prochains jours.

• À lire aussi: Le prochain Call of Duty est toujours prévu pour 2020, confirme Activision

• À lire aussi: Call of Duty: Warzone devrait être rapidement disponible sur PS5 et Xbox Series X, selon Infinity Ward

D’abord, les adeptes de Modern Warfare pourront faire la connaissance d’une nouvelle opératrice, Iskra, qui sera disponible dès cette semaine dans un ensemble comprenant notamment aussi deux armes légendaires et une nouvelle peinture pour l’hélicoptère.

Image courtoisie Activision La nouvelle opératrice, Iskra

Dans le même ordre d’idées, deux plans assez flamboyants, l’un pour un LMG, l’autre pour un pistolet, seront également ajoutés à Modern Warfare et Warzone, regroupés au sein d’un paquet du nom de «Twin Suns».

Image courtoisie Activision

Image courtoisie Activision

Dans un billet de blogue, Activision a par ailleurs rappelé que le nouveau mode «Demolition» avait finalement fait son apparition dans Modern Warfare, tout comme «3v3 Gunfight Knives Only», qui, vous l’aurez deviné, vous oblige à vous battre au couteau.

Image courtoisie Activision

Notons que Modern Warfare verra aussi sa playlist «Shoot the Ship 24/7» se métamorphoser en «Shoot the Rusty Ship 24/7» et proposera désormais un concentré des cartes «Rust», «Shipment» et «Shoot House» dans des parties qui mêleront des matchs à mort et des joutes aux objectifs un peu plus stratégiques.

Image courtoisie Activision

Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC, tout comme Call of Duty: Warzone, qui est pour sa part gratuit.

À regarder