Iron Man VR: nouvelle date de sortie estivale pour le jeu de réalité virtuelle de Marvel

Retardé indéfiniment en raison de la pandémie, Iron Man VR redonne signe de vie et sortira finalement le 3 juillet prochain sur PS4, spécialement le système PlayStation VR.

Le compte Twitter officiel de PlayStation a relayé la bonne nouvelle sur l’heure du midi, mardi.

SIE Update: We are pleased to announce that Marvel's Iron Man VR will release on July 3. Please look forward to more news in the coming weeks! pic.twitter.com/aVk2khLNEW — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020

Fort prometteur, le titre permettra d’incarner, vous l’aurez deviné, ce cher Tony Stark et de prendre le chemin des airs grâce à votre casque de réalité virtuelle.

Iron Man VR devait initialement paraître en février... puis en mai, avant d’être momentanément repoussé en raison des chamboulements causés par la COVID-19 aux quatre coins du globe.

Notons que le jeu VR développé par Camouflaj, et exclusif à la PS4, est le troisième jeu de Sony en peu de temps à recevoir une nouvelle date de sortie, après The Last of Us Part II (19 juin) et Ghost of Tsushima (17 juillet).

