Le délirant What the Golf? débarque sur Nintendo Switch bientôt

Le délirant What the Golf débarquera sur Nintendo Switch le 21 mai, a-t-on appris ce matin.

Sorti en septembre 2019 sur Windows et iOS, le jeu avait été annoncé pour la Nintendo Switch mais une date de lancement n'avait pas été dévoilée avant aujourd'hui.

Ne vous attendez pas à un jeu de simulation de golf réaliste; What the Golf est presque tout sauf un jeu de golf. Il s'agit plutôt d'une parodie de golf délirante, où chaque niveau est plus farfelu que le précédent. Certes, il faut qu'une «balle» entre dans un trou, mais souvent, cette «balle» est un objet qui n'a aucun lien avec le golf. Comme une maison, par exemple. Si vous avez besoin de décrocher et de rire un peu, on suggère fortement d'essayer What the Golf.

Bande-annonce What the Golf

Dans la fiche de description de What the Golf, on constate vite que les développeurs ont conçu le jeu avec humour: « Attention: ce jeu a été développé par des gens qui ne connaissent absolument rien au golf et il ne fera pas de vous un meilleur golfeur! »

Le jeu arrive sur Nintendo Switch avec un tout nouveau mode local de 2 joueurs, qui vous donnera le simple objectif d'atteindre le drapeau avant votre adversaire (en jouant en même temps!). Chaos assuré.

What the Golf est disponible sur Windows et iOS. Il débarque sur Nintendo Switch le 21 mai 2020. Ceux qui précommandent la version Switch auront droit à une remise de 25% sur le prix normal.

