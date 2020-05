Seth Rogen dans une nouvelle série animée pour HBO Max

Seth Rogen prêtera sa voix à l'un des personnages principaux de Santa Inc., une nouvelle série animée prévue pour HBO Max.

Huit épisodes composeront cette nouvelle série. Attendue prochainement sur HBO Max, la plateforme de streaming de WarnerMedia, la nouveauté proposera vraisemblablement une intrigue sur Noël. Ce projet ne sera pourtant pas à destination d'un jeune public, mais d'un public adulte averti.

Dans Santa Inc., Sarah Silverman donnera vie au personnage de Candy Smalls, l'elfe féminin le plus haut placé au pôle Nord. Lorsque le successeur du Père Noël est débauché par Amazon la veille de Noël, Candy se lance alors pour réaliser son rêve ultime : devenir la première femme «Père Noël» de l'histoire.

Santa Inc. signe la collaboration entre Lionsgate et Point Grey Pictures, la société de production de Seth Rogen, engagée à développer et produire des contenus multiplateformes pour ledit studio américain. Alexandra Rushfield (Shrill, Parks and Recreation) signera le scénario de cette première saison aux épisodes de trente minutes, précise Deadline. Pour l'instant, le reste du casting vocal n'a pas été dévoilé.

« Sarah et Seth sont le duo comique parfait pour cette série animée engagée et très drôle, pilotée par la tordante Alexandra Rushfield », a déclaré Scott Herbst, à la tête du développement des contenus scénarisés chez Lionsgate. « Nous avons hâte de plonger dans ce monde d'animation avec nos partenaires de Point Grey et de ramener les fêtes de fin d'année chez HBO Max d'une façon totalement inattendue et rafraîchissante. »

Si le lancement de HBO Max est fixé au mercredi 27 mai prochain aux États-Unis, la date de diffusion de Santa Inc. n'a pas encore été dévoilée.