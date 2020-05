Mafia Trilogy: la saga criminelle sera remastérisée pour PS4, Xbox One et PC [VIDÉO]

Vous aurez bientôt une excellente raison de vous replonger dans la saga Mafia, alors que les trois jeux de la franchise seront bientôt offerts dans un seul et même ensemble remastérisé sur PS4, Xbox One et PC.

2K Games et le développeur de la refonte, Hangar 13, en ont fait l’annonce mercredi de Mafia Trilogy dans une brève vidéo présentant tour à tour les protagonistes de Mafia I, II et III.

Ce sera notamment la première fois que les trois volets seront rassemblés sur une même console (en excluant les versions PC), alors que le premier est paru sur PS2 et Xbox, le deuxième sur PS3 et Xbox 360, et, finalement, le troisième sur PS4 et Xbox One.

Pour le moment, on ne sait toujours pas quelle sera l’ampleur de la remastérisation de l’ensemble, mais si la bande-annonce partagée ce matin est un indicateur de l’attention portée au projet, le tout semble plutôt prometteur.

Notons qu’un «dévoilement» plus officiel est prévu pour Mafia Trilogy le 19 mai prochain.

C’est donc un dossier à suivre!

