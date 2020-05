Célébrez les 10 ans du jeu Alan Wake avec de délicieux rabais

Le jeu d'action/horreur Alan Wake célèbre son 10e anniversaire aujourd'hui avec de gros rabais! C'est l'occasion parfaite d'enfin essayer cet excellent titre de Remedy Entertainment.

Le jeu raconte l'histoire d'Alan Wake, un écrivain à succès, qui quitte New York avec sa femme afin de trouver de l'inspiration à Bright Falls, un village aux airs de Twin Peaks. Et comme dans Twin Peaks, il se passe des choses louches dans ce village-là, et la femme d'Alan disparaît. On n'en dit pas plus.

Bande-annonce Alan Wake

Vous pouvez vous procurer le jeu sur PC pour seulement 1,74$ via Steam, ou 1,79$ sur Gog. Bon gaming!

