La PlayStation 4 a passé la barre symbolique des 110 millions de ventes

Pour l'année fiscale 2019-20, 13,9 millions de consoles PS4 ont été distribuées aux revendeurs, contre 17,8 millions sur la même période en 2018-19.

Plus largement, ce total surpasse celui de toutes les consoles précédentes, y compris ceux de la Nintendo Wii et de la toute première PlayStation, qui avoisinaient les 100 millions. Seule la PlayStation 2 a dépassé ce résultat avec 155 millions d'unités distribuées. Les consoles portables Nintendo DS et Game Boy ont respectivement totalisé 154 millions et 119 millions.

Sony Interactive Entertaiment rapporte par ailleurs que les ventes de téléchargements numériques n'ont jamais été aussi élevées qu'en 2019-20, avec 125 millions d'unités écoulées. Ce record, qui représente 51% de toutes les ventes, bouleverse le rapport entre ventes physiques et numériques.

La PlayStation 5 devrait être commercialisée pour la fin 2020, tout comme la Microsoft Xbox Series X. Les deux consoles soulignent la compatibilité avec les jeux existants, même si les projets de la Xbox paraissent plus inclusifs. Aucune des deux entreprises n'a encore révélé le prix de leurs nouvelles machines.