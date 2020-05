Jeux vidéo: retrouver l’ado en vous

En 1972, une création d’une compagnie encore inconnue, Atari, fait son apparition. Dans l’étonnement général, Pong arrive sur des tables de jeux disséminées dans les lieux publics. Personne n’en est encore conscient, mais les jeux vidéo viennent de naître et le public ne tarde pas à en redemander, marquant ainsi le début d’un engouement qui ne cessera jamais...

Voici donc des titres iconiques qui nous ont tous marqués et auxquels on rejoue aujourd’hui sans hésitation aucune !

Pac-Man (1980)

Classique d’entre les classiques, Pac-Man a donné naissance aux jeux construits sur un modèle de labyrinthe, a séduit les femmes et a inventé les « power-up », ces bonus qui permettent aux joueurs d’avoir plus de puissance. L’année suivante, il a été décliné en Ms. Pac-Man avant de faire son apparition sur les premiers PC et consoles.

Je me souviens aussi de : Donkey Kong (1981) – le personnage de « Jumpman » est ensuite devenu Mario –, Space Invaders (1978) – le premier « shoot ‘em up » – et Centipede (1980), cocréé par une femme !

Halo (2001)

Sorti en novembre 2001 avec la Xbox, Halo est l’un des tout premiers jeux de tir à la première personne auxquels le joueur s’adonne avec une manette au lieu du traditionnel clavier d’ordinateur. Le titre est devenu une franchise hautement lucrative, ayant généré des dizaines de milliards de dollars de revenus. Halo 2 ainsi que Halo : The Master Chief Collection sont disponibles sur Steam et le Windows Store depuis le 12 mai.

Je me souviens aussi de : GoldenEye 007 (1997) – le premier jeu de tir sur console –, Half-Life (1998) – Half-Life: Alyx est disponible depuis le 23 mars – et Wolfenstein 3D (1992), l’ancêtre des jeux de tir.

Counter-Strike (1999)

Développé par deux joueurs de Half-Life comme « mod » (« modification ») du titre, il se joue en ligne. Interdit au Brésil à sa sortie, le jeu a été décliné en versions spécifiques pour le marché asiatique.

Je me souviens aussi de : Overwatch (2016) – qui compte plus de 50 millions de joueurs –, Borderlands (2009) – un Borderlands 2 vient de sortir pour la Nintendo Switch – et Doom (1993), dont le premier épisode de neuf niveaux était distribué gratuitement.

Tomb Raider (1996)

Dès sa sortie, Lara Croft fait sensation avec sa poitrine avantageuse et ses aventures exotiques. Développée sur toutes les plateformes, incluant les téléphones, la franchise s’est vendue à plus de 75 millions d’exemplaires.

Je me souviens aussi de : Assassin’s Creed (2007) – la franchise phare d’Ubisoft –, BioShock (2007) – magnifique avec une édition spéciale comprenant des remix de Moby – et Prince of Persia (1989), décliné en film avec Jake Gyllenhaal.

NHL ‘94 (1993)

Troisième titre de la franchise de hockey, NHL ‘94 est sans conteste le meilleur du genre avec son « gameplay » jamais égalé depuis.

Je me souviens aussi de : FIFA (1993) – possédant officiellement une licence de la FIFA –, Tiger Woods PGA Tour 2003 (2002) – le meilleur de la série – et Forza Motorsport (2005) avec ses 231 modèles de voitures.

Sonic (1991)

Le hérisson bleu devient rapidement la mascotte de la compagnie Sega afin de concurrencer le Mario de Nintendo. En 2020, Sonic a été adapté en film qui a engrangé 306 millions $ US à travers le monde.

Je me souviens aussi de : Mario Bros. (1983) – le célèbre plombier est devenu la mascotte de Nintendo –, Q*bert (1982) – l’un des jeux d’arcade les plus populaires – et Frogger (1981), connu pour son absence totale de violence.

Everquest (1999)

Tout premier jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) à obtenir un succès commercial d’importance, Everquest a défini le genre et établi le modèle sur lequel les suivants ont été développés. On peut toujours y jouer aujourd’hui via « Project 1999 ».

Je me souviens aussi de : The Lord of the Rings Online (1997) – gratuit depuis 2010 –, World of Warcraft (2004) – la version « Classic » est de nouveau disponible depuis l’an dernier – et Star Wars Galaxies (2003), fermé depuis 2011.

The Legend of Zelda (1986)

Devenu franchise, ce jeu d’aventures de Nintendo permet au joueur d’incarner Link, de sauver la princesse Zelda et de libérer le royaume de Hyrule.

Je me souviens aussi de : Psychonauts (2005) – un deuxième volet serait prévu pour cette année –, Hyper Light Drifter (2016) – conçu comme un hommage à Zelda et à Diablo ! – et Okami (2006), l’un des derniers jeux développés pour la PS2.

Street Fighter (1987)

Vendu à plus de 44 millions d’exemplaires, Street Fighter a débuté dans les salles d’arcade avant de se déplacer sur PC et les consoles. Une compilation des 12 jeux est disponible depuis 2018.

Je me souviens aussi de : Marvel vs. Capcom (1996) – le dernier volet est sorti en 2017 –, Tekken Tag Tournament (1999) – développé pour la PS2 et la PS3 – et Mortal Kombat (1992) pensé, au départ, comme un jeu mettant en vedette Jean-Claude Van Damme !

Final Fantasy (1987)

Avec ses 14 volets principaux subséquents, cette franchise de science-fiction aux 10,9 milliards $ US de revenus a été déclinée en quantité d’autres jeux de différents genres.