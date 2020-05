The Umbrella Academy recommence cet été

La saison 2 de la série The Umbrella Academy arrivera le 31 juillet 2020 sur Netflix, a-t-on appris ce matin.

Netflix a partagé la nouvelle à l'aide d'une vidéo comprenant des clips filmés par les vedettes de la série.

The Umbrella Academy est une adaptation de la série de comics du même nom publiée par Dark Horse Comics. Elle met en vedette Ellen Page, Mary J. Blige, Robert Sheenan, Cameron Britton, Tom Hopper, David Castañeda, Ashley Madekwe, Colm Feore, Adam Godley, Aidan Gallagher et Emmy Raver-Lampman. Ritu Arya, Yusuf Gatewood et Marin Ireland se joindront à la distribution pour la saison 2.

La bande-annonce mise en ligne pour annoncer la saison 2 a déjà accumulé plus de 500 000 vues sur Twitter et 150 000 vues sur YouTube en seulement quelques heures.

La première saison d'Umbrella Academy avait été majoritairement bien reçue par les critiques, avec une note de 75% sur Rotten Tomatoes. La note des spectateurs est un peu plus élevée, avec un score de 86%.

