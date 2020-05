7 films de la série Fast and Furious débarquent sur Netflix en juin

7 films de la célèbre série Fast and Furious débarqueront sur Netflix Canada cet été, a-t-on appris ce midi via le compte Twitter officiel du service de streaming.

it's about FAMILY: The Fast and the Furious, 2 Fast 2 Furious, Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 and Furious 7 all arrive on June 3 — Netflix Canada (@Netflix_CA) May 19, 2020

The Fast and the Furious, 2 Fast 2 Furious, Fast & Furious (celui de 2009), Fast Five, Fast & Furious 6, Furious 7 et même le satané Tokyo Drift débarqueront tous sur la plateforme à partir du 3 juin. Un excellent virelangue, à pratiquer en buvant une bonne Corona comme Vin Diesel et sa bande.

Universal Pictures

Universal Pictures via YouTube

Pour une raison inconnue, The Fate of the Furious de 2017 ne fait malheureusement pas partie de cette merveilleuse liste de films de muscles et de chars (et de muscle cars) bientôt disponibles sur Netflix au Canada.

Fast & Furious 9 quant à lui devait sortir cette année, mais sa sortie a été repoussée à avril 2021 en raison de la pandémie.

Pour terminer, voici une vidéo de Vin Diesel qui chante et danse sur une chanson de Beyoncé.