Epic Games Store: épargnez jusqu’à 75 % sur plusieurs excellents jeux grâce à cette vente qui est, oui, épique

On persiste et signe sur ce très moyen jeu de mots: oui, la plus récente vente sur l’Epic Games Store est réellement épique pour les joueurs sur PC.

Jusqu’au 11 juin en matinée, la promotion «MÉGA soldes» de la boutique en ligne propose ainsi des rabais pouvant atteindre jusqu’à 75 % sur des titres bien connus et récents, mais aussi de petites perles indépendantes. C’est donc le bon moment pour faire de belles découvertes!

En ce sens, voici un aperçu de ce qui a attiré notre attention dans celle-ci:

Alan Wake

16,99$ 1,69$

1,69$ Ancestors: The Humankind Odyssey

49,99$ 24,99$

24,99$ Ape Out

16,99$ 8,49$

8,49$ Assassin’s Creed Odyssey

79,99$ 26,39$

26,39$ Assassin’s Creed Origins

79,99$ 19,99$

19,99$ Borderlands 3

79,99$ 39,99$

39,99$ Control

65,99$ 32,99$

32,99$ Far Cry 5

79,99$ 19,99$

19,99$ Far Cry New Dawn

49,99$ 19,99$

19,99$ Far Cry Primal

39,99$ 7,99$

7,99$ Fez

10,99$ 5,49$

5,49$ Journey To The Savage Planet

32,99$ 19,79$

19,79$ Layers of Fear

24,99$ 6,24$

6,24$ The Messenger

21,99$ 10,99$

10,99$ Metro: 2033 Redux

21,99$ 5,49$

5,49$ Metro: Last Light Redux

21,99$ 5,49$

5,49$ Metro Exodus

49,99$ 24,99$

24,99$ The Outer Worlds

79,99$ 51,99$

51,99$ Overcooked

18,99$ 4,74$

4,74$ Rayman Legends

39,99$ 9,99$

9,99$ Shemnue III

69,99$ 34,99$

34,99$ South Park: The Fractured But Whole

66,49$ 16,62$

16,62$ South Park: The Stick of Truth

39,99$ 9,99$

9,99$ Star Wars Jedi: Fallen Order

79,99$ 51,99$

51,99$ Superliminal

21,99$ 16,71$

16,71$ This War of Mine

21,99$ 5,49$

5,49$ Trials Rising

34,99$ 13,99$

13,99$ Trover Saves the Universe

32,99$ 19,79$

19,79$ Vampyr

54,99$ 16,49$

16,49$ Wattam

21,99$ 10,99$

10,99$ The Witcher 3: Wild Hunt - Édition Jeu de l'année

69,96$ 20,98$

20,98$ What Remains of Edith Finch

21,99$ 10,99$

Pour découvrir la vente complète, c’est par ici!

Par ailleurs, rappelons que Grand Theft Auto V est offert gratuitement dès maintenant, et ce jusqu’au 21 mai à 11h, sur l’Epic Games Store.