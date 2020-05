Mafia: Trilogy aura un remake complet du premier jeu [VIDÉO]

La semaine dernière, un teaser annonçait le grand retour de la série Mafia sur consoles modernes. Aujourd'hui, on sait enfin plus de détails, dont la date de sortie de cette collection.

Mafia: Trilogy comprendra un remake complet du premier jeu, un remaster de Mafia II et un nouveau lancement pour Mafia III avec de nouveaux contenus et tous les DLCs. Ces rééditions de Mafia II et III sont disponibles et jouables dès aujourd'hui.

L'attrait principal de cette collection cependant est le remake complet du premier titre de la série, sorti en 2002. Selon le site officiel de Mafia, le jeu a été complètement reconstruit et ajoutera quelques nouvelles options.

Le remake du premier jeu, intitulé Mafia: Definitive Edition, sort 28 août 2020 et peut être précommandé seul, ou avec Mafia: Trilogy.

Ceux qui ont déjà Mafia III sur PS4, Xbox One et Steam auront droit à une mise à niveau gratuite. Même chose pour ceux qui ont Mafia II sur Steam. Oui, c'est mélangeant.

Le plus important à retenir est que le remake du premier titre sort le 28 août et a l'air fantastique! Voici quelques captures d'écran.

Consultez le site officiel pour plus de détails.

