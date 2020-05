Maneater: incarnez un requin assoiffé de vengeance dans ce RPG d’action qui sortira vendredi [BANDE-ANNONCE]

Maneater, c’est une chanson du duo Hall & Oates qui a moyennement bien vieilli. C’est aussi un jeu qui sort ce vendredi et dans lequel vous pourrez incarner un requin et grignoter de pauvres plaisanciers.

Ce n’est pas tous les jours que l’on se voit offrir un RPG d’action où le protagoniste principal est une créature marine assoiffée de vengeance. Et pourtant!

Oui, on se rappelle tous d’Ecco the Dolphin, mais disons que Maneater prend une approche assez différente, comme le démontre une nouvelle bande-annonce sanglante dévoilée ce mardi.

Le jeu développé par Tripwire Interactive vous mettra ainsi aux commandes d’un jeune requin souhaitant venger le meurtre de sa mère aux mains d’un pêcheur, qui, visiblement, ne s’attend pas à ce que la progéniture de sa grosse prise revienne le hanter.

À travers la quête principale, les joueurs devront donc faire évoluer leur prédateur aquatique en accomplissant toutes sortes de missions où les démembrements, les batailles sous l’eau et le ridicule se côtoieront joyeusement. Le tout, vous le comprendrez, en vue d’un épique duel final.

Pour celles et ceux qui aimeraient ajouter un peu de gore à leur quotidien, rappelons que Maneater paraîtra le vendredi 22 mai sur PS4, Xbox One et PC, via l’Epic Games Store.

Une version pour la Nintendo Switch est également prévue pour plus tard cette année.

