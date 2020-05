Sony dévoile un bundle PS4 Pro The Last of Us Part 2

Sony a dévoilé un bundle PS4 Pro aux couleurs du jeu The Last of Us Part II, inspiré du tatouage d'Ellie, l'un des personnages principaux de la série.

Bande-annonce Bundle PS4 Pro The Last of Us Part II

Le bundle comprend une console Pro 1To, une manette, une copie (physique) du jeu et un code pour télécharger du contenu additionnel (menu, avatars, etc.).

Sony

Pour ce bundle spécial, on retrouve le tatouage d'Ellie gravé dans le design de la console. La manette noire au fini mat a également le design de la fameuse fougère, subtilement dessiné sur la poignée droite. Le logo du jeu est également écrit sur le touchpad.

Sony

D'autres accessoires ont été annoncés en lien avec ce kit, mais il faudra se les procurer séparément: un casque d'écoute sans fil et un disque externe Seagate de 2To.

Sony

Le bundle The Last of Us Part II sort le 19 juin et peut être précommandé dès aujourd'hui. Pour le moment, les boutiques en ligne ne semblent pas être à jour, car le bundle n'y est pas. À suivre.

