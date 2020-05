10 jeux aquatiques pour vous faire rêver de la mer

Vous rêvez d’eau et de rafraîchissement? On a quelques suggestions qui vous feront sentir comme un poisson dans l’eau.

On a tous expérimenté beaucoup de frustrations dans les niveaux aquatiques dans Super Mario et Donkey Kong Country, et avons sûrement des traumatismes avec le fameux Temple de l’Eau dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

On vous suggère des jeux qui sont littéralement basés sur l’eau, pour un peu de défi.

Raft

Réveillez-vous seul ou avec des amis sur une planche au milieu de l’océan jonché de débris qui serviront à survivre sur votre petite planche de bois. Construisez votre propre maison flottante, explorez les îles et rivages que vous croiserez, mais prenez garde aux requins affamés.

Disponible sur Windows

Abzû

Plongez dans un monde marin vivant rempli de mystères et débordant de couleurs. Effectuez des acrobaties sous-marines gracieuses dans la peau de la plongeuse à l’aide de contrôles fluides. Découvrez des centaines d’espèces uniques inspirées de véritables créatures et formez un lien puissant avec la vie marine qui vous entoure.

Disponible sur :

In Other Waters

Petit coup de coeur pour l’auteure de ces lignes, ce jeu est franchement un rafraîchissement de tout ce que vous avez pu expérimenter. Vous incarnez une intelligence artificielle ayant la tâche de guider une xénobiologiste échouée dans l’océan d’une planète étrangère. Un jeu très zen à savourer lentement.

Disponible sur :

Song of the Deep

Ce jeu d’action-aventure de style Metroidvania suit la quête d’une petite fille perdue dans l’inconnu pour retrouver son père disparu. On vous mettra au défi d’explorer, d'expérimenter et de naviguer avec dextérité dans un vaste paysage aquatique.

Disponible sur :

Subnautica

Explorez les profondeurs sous-marines d’une planète étrangère à vos risques et périls pour survivre. Concevez des équipements, terraformez le terrain et adaptez-vous à votre nouvelle vie sous-marine.

Disponible sur :

The Aquatic Adventure of the Last Human

Explorez les ruines de la race humaine et découvrez une vie sauvage plus fringante que jamais depuis notre extinction dans ce jeu d’action-aventure.

Disponible sur :

Sea of Thieves

Naviguez seul ou en équipe les mers pour trouver des trésors, conquérir des forts et combattre les pirates et les créatures que vous croiserez sur votre chemin.

Disponible sur :

Tidal Shock

Ce jeu d’arène de tir vous amène à affronter 7 autres joueurs sous l’eau et de capturer le réacteur pour remporter la victoire.

Disponible sur Windows

Barotrauma

Ce jeu de sous-marin 2D en coop mélange des éléments de simulation et de survie-horreur. Dirigez votre propre équipage, affrontez des monstres, réparez des fuites et fabriquez des objets pour survivre, car le danger peut frapper sans prévenir.

Disponible sur Windows/Mac/Linux

Koral

Une simple lettre d’amour pour l’océan, sa faune et sa flore. Plongez dans un monde marin, résolvez des énigmes pour ramener à la vie des coraux et ainsi étendre la beauté dans différents écosystèmes sous-marins.

Disponible sur :

