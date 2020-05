Batwoman: Ruby Rose abandonne le rôle-titre à l'issue de la première saison de la série

Ruby Rose ne reviendra pas dans le rôle de Batwoman. L'actrice australienne a en effet quitté la série après une seule saison.

La vedette d'Orange is the New Black avait créé la polémique quand elle avait été choisie pour endosser le costume de la super-héroïne, devenant ainsi la première actrice ouvertement gay à jouer le rôle de l'acolyte de Batman.

De nombreux fans du personnages avaient fait part de leur mécontentement de manière très directe, rendant la situation compliquée pour l'interprète de Kate Kane. À l'issue de la première saison, une entente pour une deuxième série d'épisodes a été signée et devrait voir le jour chez CW, mais sans sa star, donc.

«Ce n'est pas une décision que je prends à la légère parce que j'ai le plus grand respect pour l'équipe, la distribution et tous ceux qui sont impliqués dans cette série, à Vancouver ou à Los Angeles. J'apprécie les efforts de Greg Berlanti, Sarah Schechter et Caroline Dries, qui m'ont donné une chance incroyable, en m'accueillant dans l'univers DC qu'ils ont créé de manière si impressionnante. Merci à tous ceux qui ont fait de la saison 1 un succès. Je suis très reconnaissante», a-t-elle déclaré dans un communiqué partagé par Collider, sans préciser les raisons de son départ.

Le cocréateur de Batwoman et de l'Arrowverse, Greg Berlanti, a confirmé que la série continuera bien, mais avec une autre actrice de le rôle de Kate Kane/Batwoman. Le scénariste a précisé que cette nouvelle actrice serait elle aussi «membre de la communauté LGBTQ», tout comme Ruby Rose.

