Le délirant Cannibal Cuisine sort aujourd'hui

Cannibal Cuisine du développeur Rocket Vulture sort aujourd'hui sur Steam et Nintendo Switch, vous proposant une course contre la montre culinaire plutôt sanglante.

Bien que l'idée soit clairement inspirée de la célèbre série Overcooked, Cannibal Cuisine propose un défi pas mal plus gore: vous devez décapiter des touristes et les cuisiner afin de les offrir en repas au Dieu Hoochooboo. Les graphismes sont adorables cependant, alors on est loin des fatalities de Mortal Kombat.

Bande-annonce Cannibal Cuisine

Comme Overcooked, vous pouvez jouer jusqu'à 4 personnes, mais aussi en solo. Selon les critiques qui sont sorties, le jeu est moins épuré, mais demeure très amusant.

En plus de sortir aujourd'hui, Cannibal Cuisine est en rabais sur l'eShop et sur Steam. On va essayer ça!

