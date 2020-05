Pandemic: essayez gratuitement la nouvelle version du populaire jeu de société collaboratif

C’est un drôle de timing, on vous le concède, mais vous pouvez dès maintenant essayer gratuitement la nouvelle mouture du populaire jeu de société collaboratif Pandemic (ou Pandémie, si vous possédez la version francophone).

Intitulée Pandemic: Hot Zone – North America, il s’agit d’une édition réduite, avec une zone géographique limitée à l’Amérique du Nord et moins de maladies, afin de favoriser des parties plus rapides, comme l’a remarqué Polygon.

Image courtoisie Z-Man Games

Cela dit, le but ultime demeure le même, alors que vous et vos coéquipiers devez anéantir une pandémie à coups de recherche scientifique, d’antidotes et de beaucoup de stratégie.

Pour jouer gratuitement à Hot Zone – North America, il suffit donc de télécharger et d’imprimer les instructions, les cartes et le plateau du jeu sur le site officiel de son éditeur, Z-Man Games.

Au total, il vous faudra 17 feuilles blanches, une bonne poignée de jetons et pions faits maison (ou empruntés à d’autres jeux) et de la patience en banque pour quelques minutes de bricolage.

Notons cependant que Pandemic: Hot Zone – North America n’est pour le moment disponible qu’en anglais. Il est par ailleurs aussi possible de le précommander en version physique pour celles et ceux qui doutent de leurs habiletés manuelles.

