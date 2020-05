Incarnez une personne âgée enragée dans Just Die Already

Un nouveau jeu conçu par le cerveau derrière Goat Simulator vient d'être annoncé et promet une forte dose de ridicule qu'on risque d'apprécier. Exit la chèvre, cette fois-ci, ce sont les ainés qui sèment le chaos.

Just Die Already vous met dans la peau d'une personne âgée enragée qui devra relever de dangereux défis. Et si l'on se fie aux premières images de la bande-annonce, ça va être le gros bordel.

« Mais, pourquoi respecter une société qui ne veut plus de toi? N'est-il pas enfin temps d'en profiter pour faire absolument tout ce que tu veux, et montrer de quoi les vieux sont capables? » peut-on lire dans la description Steam.

DoubleMoose

Ce bac à sable est une création de DoubleMoose, un studio cofondé par Armin Ibrisagic, l'un des cerveaux derrière le délirant Goat Simulator. La célèbre simulation animale avait connu un succès viral sur le web, notamment grâce aux Youtubeurs. Les nombreux bogues et options douteuses ont fait en sorte que le jeu était fascinant à regarder.

Just Die Already s'annonce tout aussi fascinant, et pourrait connaître un succès viral s'il tombe entre les mains des Youtubeurs. Le jeu devrait voir le jour en été 2020, alors on surveille ça!

À REGARDER AUSSI