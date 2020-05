Serious Sam 4 et ses ennemis joyeusement déjantés arriveront à l’été sur PC et Stadia [BANDE-ANNONCE]

Le ridicule ne tue pas, sauf lorsqu’il est question de Serious Sam! Et de toute évidence, ce sera encore le cas dans le quatrième volet de la franchise, qui sortira finalement en août prochain sur PC et Stadia.

Une bande-annonce, dévoilée mercredi, a précisé les détails de la parution du nouvel opus de la série culte. La courte (et hilarante) vidéo a par ailleurs aussi permis de jeter brièvement un œil sur plusieurs ennemis qu’affrontera notre sanguinaire protagoniste.

Cependant, comme l’a appris Kotaku, les nouvelles sont un peu moins bonnes pour les joueurs sur console.

Ainsi, l’éditeur Devolver a confirmé que Serious Sam 4 jouirait d’une période d’exclusivité sur Stadia de plusieurs mois et n’arriverait sur PlayStation 4 et Xbox One que plus tard 2021, contrairement à ce que laissait entendre les annonces précédentes.

Il faudra donc faire preuve de patience de ce côté.

Pour les intéressés, soulignons que Steam célèbre le dévoilement de la date de sortie de Serious Sam 4 avec d’importants rabais sur les différents titres de la franchise.

