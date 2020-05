Zoë Kravitz a hâte de reprendre le tournage du prochain Batman

Zoe Kravitz a hâte de reprendre le chemin des plateaux de tournage, et notamment celui de Batman, qu'elle filmait avec Robert Pattinson au mois de mars, avant que la production ne soit interrompue à cause de la crise de la COVID-19.

«Une partie de moi espère se réveiller chaque jour avec un courriel ou un coup de fil me disant qu'on peut reprendre. Je suis en contact avec tout le monde, et tout le monde est prêt à reprendre, dès que ce sera sûr», a-t-elle dévoilé à Variety.

Cependant, l'actrice admet qu'il sera difficile pour l'équipe et les acteurs de mettre en place les mesures de distanciation sociale, notamment à cause de la proximité avec les maquilleurs.

«Il y a des gens qui touchent votre visage et votre corps toute la journée. J'ai besoin d'aide pour enfiler mon costume, je ne peux pas le faire toute seule. On m'a probablement plus touchée sur ce film que sur n'importe quel autre, juste à cause des combats et des costumes», a-t-elle ajouté.

L'actrice a également dévoilé à Vanity Fair participer à des séances d'entraînement virtuelles avec son coach, David Higgins, cinq jours par semaine, car elle est déterminée à ne pas perdre tout le travail accompli pour son rôle.

