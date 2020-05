Sims 4 aura enfin des options de bases qui étaient dans les jeux précédents

The Sims 4 aura une importante mise à jour bientôt, ajoutant de nouvelles options, dont certaines qui étaient disponibles dans les titres précédents de la série.

Cette mise à jour devrait arriver gratuitement le 2 juin, quelques jours avant que le pack «Écologie» soit lancé. Parmi les nouveautés, il y aura des pompiers, des huissiers, de nouvelles factures et des changements au niveau des portes et fenêtres.

Les pompiers vont donc enfin se pointer chez vous lorsque vous mettez le feu; une option qui était pourtant là dans les titres précédents de la série.

Les huissiers sont également de retour dans le jeu de base et viendront saisir quelques objets de valeur lorsque vous êtes en retard dans vos paiements. Mais, bon, qui n'utilise pas quelques cheatcodes pour s'évader des factures? On en a assez dans la vraie vie!

Mais, si jamais vous surveillez réellement les factures dans le jeu, il y aura des changements de ce côté-là aussi. Il sera possible de voir sur votre facture quels objets consomment de l'électricité. Cette option sera pratique une fois l'arrivée de l'extension «Écologie».

Une autre option intéressante viendra modifier les outils de construction pour les portes et fenêtres. Plus besoin d'installer ces objets sur une grille; on va maintenant pouvoir choisir leur emplacement comme bon nous semble.

Bref, d'excellents changements s'en viennent dans Sims 4, même si ces options auraient probablement dû être là en 2014 quand le jeu est sorti. La mise à jour est prévue pour le 2 juin 2020.

