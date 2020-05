Un débit internet record de 44 térabits par seconde

Chaque jour, ETX Studio propose de découvrir un chiffre insolite. Aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau record, celui de la vitesse de connexion internet la plus importante jamais atteinte: 44,2 térabits par seconde (Tb/s).

Un article publié sur le site Nature Communications explique dans le détail cette prouesse unique, réalisée par des chercheurs de trois universités australiennes, via une fibre optique et sur une distance de 75 km. En théorie, un tel débit autorise le téléchargement de plus de 10000 films HD à la seconde!

Pour donner un ordre d'idée, c'est aussi plus d'un million de fois plus rapide que la connexion fixe moyenne en France, qui s'établit à un peu plus de 30 Mb/s, selon le rapport Worldwide Broadband Speed League 2019 de la société britannique Cable.

