Chris Evans s’ouvre à propos de ses crises de panique et de son anxiété

Chris Evans a pensé à arrêter le métier de comédien après avoir eu des crises de panique sur les plateaux. L’acteur a évoqué son combat pour sa santé mentale lors d’une discussion avec Scott Feinberg lors du dernier épisode du podcast Awards Chatter, du Hollywood Reporter.

Le comédien a en effet expliqué avoir eu du mal à supporter les mauvaises critiques et performances au box-office de ses films. «Il y a un moment où l’on se dit ''Mec, je ne peux pas faire un bon film, je ne sais pas ce qu’il se passe. Je ne sais pas combien d’opportunités je vais avoir''», dévoile-t-il.

C’est ainsi qu’il a commencé à avoir des crises d’angoisse, en 2010, sur le plateau de Puncture, ce qui l’a poussé à se demander s’il était bel et bien fait pour ce métier. «La première fois que j’ai eu une crise de panique sur le plateau, j’ai vraiment commencé à me demander si j’étais fait pour ce métier. Je ne savais pas si je me sentais aussi bien que je devrais», ajoute-t-il.

Heureusement pour lui, juste après avoir fini le long métrage, Chris Evans a trouvé le succès en interprétant Captain America dans l'Univers cinématographique Marvel.

