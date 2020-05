La grand-maman Skyrim a pris une pause pour sa santé[VIDÉO]

Shirley Curry, alias Skyrim Grandma, prend une pause du web pour s'occuper de sa santé, a-t-on appris aujourd'hui.

La mamie de 84 ans, connue pour ses vidéos YouTube de gameplay Skyrim, est l'une des «gameuses» les plus aimées du web, avec près de 835 000 abonnés. Mais, elle n'échappe pas aux commentaires désobligeants et elle l'a fait savoir dans une vidéo récente. Pour sa santé, elle a pris une courte pause et changé son horaire de diffusion.

Elle explique aussi que le backseat gaming condescendant fait partie des raisons pour lesquelles enregistrer ses vidéos lui apporte trop de stress. Le backseat gaming, c'est quand les spectateurs donnent des conseils (souvent condescendants) non sollicités sur les techniques de jeu du diffuseur. Par exemple: va chercher telle arme, tourne à gauche, fais ça, ne fais pas ça. Ces commentaires deviennent très lourds à la longue, et Shirley en a marre.

«Pour moi, les chiffres ne sont pas importants», explique-t-elle dans la vidéo. «Je joue pour m'amuser. Et si je ne m'amuse plus, je ne devrais plus jouer.»

Skyrim Grandma n'arrêtera pas complètement de jouer à son jeu préféré, cependant. Elle a pris une courte pause et réduira le nombre de vidéos qu'elle publie sur sa chaîne YouTube.

C'est l'occasion d'aller envoyer un peu d'amour à cette merveilleuse mamie!

À REGARDER AUSSI:

Source: Kotaku