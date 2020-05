Quelqu'un a fait une bande-annonce style thriller avec Animal Crossing et c'est impressionnant

Un internaute a eu la brillante idée de créer une fausse bande-annonce d'un film thriller, en utilisant des images du jeu Animal Crossing: New Horizons.

La bande-annonce, intitulée New Leaf: Animal Crossing Thriller Movie Trailer, met en vedette les personnages de la série, mais dans un environnement pas mal moins adorable. C'est franchement réussi.

Grâce au montage vidéo fait par Evil Imp et l'ajout d'effets sonores et de musique, on a réellement l'impression de regarder une bande-annonce d'un film.

Bravo, Internet. Tu fais de belles choses des fois.

À REGARDER