Animal Crossing: voici les poissons et insectes qui disparaîtront en juin

Il faudra bientôt dire « au revoir » à notre ami le poisson-ruban, car ce beau spécimen quittera bientôt Animal Crossing: New Horizons avec l'arrivée de l'été. Triste.

Sortez votre canne à pêche et votre filet, il vous reste encore quelques jours pour attraper les poissons et insectes suivants avant qu'ils ne disparaissent pour le mois de juin dans l'hémisphère Nord.

Poissons

Poisson-ruban (notre préf)

Loche d'étang (pas une grosse perte)

Truite dorée

Insectes

Taupe-grillon (Mole cricket)

Voici aussi tous les poissons et insectes qui arrivent en juin!

Poissons

Tilapia

Tête de serpent

Piranha

Arowana

Dorado

Gar

Arapaïma

Bichir

Murène de ruban bleue

Requin-scie

Requin marteau

Requin- baleine

Grand requin blanc

Rémora rayé

Insectes

Morpho bleu

Luciole

Drone Beetle *

Rainbow Stag*

Moustique

À noter que vous allez devoir gérer le scorpion jusqu'à la fin octobre si vous êtes dans l'hémisphère Nord.

*Certains noms sont en anglais vu qu'on n'est pas certains de la traduction. Et on refuse d'avancer l'horloge du jeu, oh que non!

À regarder