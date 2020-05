Tenet: Christopher Nolan a fait exploser un vrai Boeing 747 pendant le tournage du film

Christopher Nolan a acheté un vieux Boeing 747, qu'il a fait exploser dans une scène clé de Tenet. La raison? C'était plus efficace que d'utiliser des effets spéciaux, comme il l'a expliqué à Total Film.

«J'avais prévu d'utiliser des miniatures, des morceaux de l'avion construits sur le plateau et des effets spéciaux. Puis en cherchant des lieux de tournage à Victorville, en Californie, l'équipe a découvert un tas de vieux avions», a-t-il dévoilé, plaisantant que c'était un «achat compulsif», mais qui a été aussi efficace que d'utiliser des effets spéciaux.

«C'était en fait plus efficace d'acheter un vrai avion, de la bonne taille, et de jouer la scène pour de vrai, plutôt qu'avec des miniatures ou d'utiliser des effets spéciaux. C'est bizarre d'en parler, c'était une sorte d'achat compulsif, j'imagine. Mais on l'a fait, et ça a très bien marché, avec Scott Fisher, notre spécialiste des effets spéciaux, et Nathan Crowley, qui s'occupe du design de la production, qui ont réussi à mettre en œuvre cette séquence. C'était très excitant de faire partie de tout ça», a-t-il ajouté.

On peut d’ailleurs voir un extrait de la scène dans une nouvelle bande-annonce du film, diffusée la semaine dernière en avant-première dans le jeu Fortnite.

Tenet de Christopher Nolan devrait sortir le 17 juillet.

