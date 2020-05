Borderlands: The Handsome Collection est gratuit dès maintenant sur l’Epic Games Store

Après Grand Theft Auto V et Civilisation VI, l’Epic Games Store frappe encore fort ce jeudi en offrant gratuitement aux joueurs Borderlands: The Handsome Collection sur PC.

• À lire aussi: Epic Games Store: épargnez jusqu’à 75 % sur plusieurs excellents jeux grâce à cette vente qui est, oui, épique

• À lire aussi: Borderlands 3: un nouveau mini-jeu qui permet d’aider de vrais scientifiques

Il est possible de le télécharger dès maintenant sur la plateforme d’Epic, et ce, jusqu’au 4 juin à 11h. Pour ce faire, il suffit de se créer un compte gratuit pour obtenir le jeu et, surtout, le garder pour toujours dans votre collection.

Édité par Gearbox, Borderlands: The Handsome Collection regroupe Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, de même que le contenu supplémentaire des deux titres. Le jeu est habituellement vendu 79,99$.

Toujours dans l’Epic Games Store, notons que la grande vente de la boutique en ligne, proposant des rabais pouvant atteindre 75 %, est toujours en vigueur.

Pour les intéressés, on en parle davantage ici.

À regarder