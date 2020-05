FlipNpik: un réseau social pour promouvoir les commerces locaux

L'entreprise québécoise Geekco Technologies vient tout juste de lancer FlipNpik, une application mobile au style réseau social qui a comme mission de promouvoir les commerces d'ici.

Ce nouveau réseau social, bâti par la communauté, offre de la visibilité aux commerçants locaux afin qu'ils puissent rejoindre un maximum de clients potentiels. FlipNpik, dont le porte-parole est le comédien Jason Roy-Léveillé, se veut aussi être une plateforme commerciale qui offre aux utilisateurs de vraies récompenses sous la forme d'offres exclusives.

Les utilisateurs peuvent consulter FlipNpik pour donner leurs avis sur des commerces, partager des photos et découvrir grâce à la géolocalisation quels types de commerces sont près d'eux.

« FlipNpik, c'est une solution novatrice pour les commerçants, car elle leur permet non seulement d'être visibles et découverts, mais elle dynamise surtout leur visibilité », explique Jason Roy-Léveillé. « C'est la seule plateforme qui récompense les utilisateurs pour être actifs et encourager l'achat local. »

Lorsque vous installez FlipNpik, vous devez répondre à un petit questionnaire afin de déterminer vos habitudes et préférences de consommation. Votre compte sera ensuite jumelé à des ambassadeurs locaux qui partagent vos intérêts. Vous pouvez vous inspirer de leurs recommandations ou tout simplement faire vos propres recherches dans l'application.

Chaque fiche de commerce contient toutes les informations de celui-ci et plusieurs photos partagées par la communauté. C'est l'occasion parfaite pour mettre en valeur vos talents en photos culinaires!

Nadira Hajjar, cofondatrice de Geekco Technologies, indique que le lancement de l'application n'est qu'un début et que d'autres fonctionnalités arriveront bientôt, dont une carte interactive et des filtres pour identifier les commerces qui offrent des services en boutique, la livraison, la cueillette en magasin ou des services en ligne.

« Très prochainement, nous allons permettre aux commerces d’intégrer leurs boutiques en lignes pour permettre aux utilisateurs de faire directement leurs achats sur les boutiques en ligne des commerces. Ensuite, pour les entreprises qui n’ont pas de boutiques en lignes, nous allons intégrer la possibilité de faire des achats directement sur l’application », explique Hajjar.

Le catalogue est, pour le moment, séparé en cinq catégories: boire et manger, magasiner, bouger, se divertir et dormir.

« Tous les petits commerces de quartier qui se retrouvent dans l’une de ces catégories peuvent s’inscrire. Présentement, uniquement ceux qui ont une adresse physique peuvent le faire, mais très bientôt nous allons permettre aux artisans qui n’ont pas de boutiques physiques d’inscrire leurs boutiques en ligne », ajoute Nadira Hajjar.

L'application FlipNpik peut être téléchargée dès maintenant sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google.