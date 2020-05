Google ajoutera finalement le chiffrement à son appli Messages

Étrangement, Google fait figure de retardataire dans la sécurité par chiffrement de son service Messages, alors que tous les autres l’ont intégré depuis belle lurette.

Le fameux chiffrement qui protège les échanges entre deux correspondants existe depuis longtemps sur iMessages d’Apple, sur Messenger et WhatsApp qui appartiennent à Facebook et sur des applications qui ne disposent pas des moyens des premiers, comme Signal et Telegram.

Les échanges sont ainsi sécurisés où seuls l’expéditeur et le destinataire du message peuvent le lire. Ceux-ci ne sont donc pas accessibles ni par l’entreprise ni par des pirates.

La nouvelle du chiffrement de l’appli Messages de Google provient d’une fuite qui indique que du code de chiffrement a été intégré dans une version interne de la messagerie instantanée RCS (rich communication services), selon plusieurs médias qui rapportent la nouvelle d’APK Mirror.

Google L'application mobile Messages de Google

Seulement par Internet

Pour fonctionner, les communications doivent transiter par Internet, soit sur Wi-Fi ou sur Internet cellulaire 4G. Sans cet accès Internet, les messages passent par le protocole non sécurisé SMS ou MMS.

Comme il s’agit d’une fuite, on ignore quand l’application Messages supportera le chiffrement de bout en bout. Mais, au moins, on sait que c’est dans les cartons quelque part dans les bureaux du géant Internet.

Le chiffrement intégral de Messages arrivera sans doute lors de la publication d'une mise à jour par Google.