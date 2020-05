Henry Cavill de retour dans la peau de Superman?

Si Warner Bros. n'a pas encore confirmé l'information, Deadline vient d'annoncer un possible cameo de Henry Cavill en tant que Superman dans les prochains films de l'univers DC, tels que Aquaman 2 ou encore Black Adam.

L'acteur de Man of Steel n'a pas encore raccroché sa cape de superhéros. Selon les informations rapportées par Deadline le 27 mai, Henry Cavill pourrait bien remettre le costume de Superman dans un prochain film de l'univers DC.

Si la suite de Man of Steel n'est pas encore à l'ordre du jour pour Henry Cavill, ce dernier pourrait néanmoins faire des apparitions dans les prochaines productions de Aquaman 2 avec Jason Momoa, Black Adam avec Dwayne Johnson ou encore Shazam 2 avec Zachary Levi, dont les tournages devraient être lancés après la levée des restrictions dues à la situation mondiale.

Une information qui n'a pas encore été confirmée par Warner Bros. malgré les sollicitations du site spécialisé. En revanche, l'Homme d'acier ne devrait pas être à l'affiche de The Batman avec Robert Pattinson ou encore Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot et Suicide Squad, dont les productions sont d'ores et déjà finalisées.

C'est en 2013 que Henry Cavill a enfilé pour la première fois les collants de Superman dans Man of Steel de Zack Snyder. Un rôle qu'il a repris trois ans plus tard dans Batman v. Superman: L'Aube de la Justice avec le même réalisateur. En 2017, Justice League, encore et toujours réalisé par Zack Snyder, a signé le dernier film dans lequel l'acteur britannique a interprété Clark Kent alias Superman. Depuis, de nombreuses rumeurs annonçaient un Man of Steel 2 mais d'après Deadline, une suite ne serait pas encore d'actualité chez Warner Bros.