Summer Game Fest: l’horaire des présentations pour les deux prochains mois

Juin est arrivé et, d'habitude, c’est synonyme de l'E3. Par contre, avec l’annulation de la convention en 2020, les développeurs et grands studios se tournent vers une solution numérique et nous offriront, tout l’été, des diffusions en ligne de ce qu’ils auraient dévoilé lors de l'E3, s’il avait eu lieu.

• À lire aussi: Sony reporte l'événement PS5 du 4 juin, visiblement en raison de la situation aux États-Unis

Lancé à la mi-mai, l'événement numérique Summer Game Fest, qui se chargera de présenter bon nombre de ces rendez-vous numériques, vient d'ailleurs de partager une partie de son horaire estival.

Celui-ci n’est pas complet, mais on le mettra à jour au fur et à mesure que nous recevrons les informations.

6 juin

7h (HAE) / 4h (PDT) - Indie Live Expo

13h (HAE) / 10h (PDT) - Guerrilla Collective

14h30 (HAE) / 11h30 (PDT) - Paradox Insider

15h (HAE) / 12h (PDT) - PC Gaming Show

17h30 (HAE) / 14h30 (PDT) - Future Games Show

7 juin

13h (HAE) / 10h (PDT) - Guerrilla Collective

8 juin

12h (HAE) / 9h (PDT) - Upload VR Showcase: Summer Edition

13h (HAE) / 10h (PDT) - Guerrilla Collective

Heure à confirmer - Début du IGN: Summer of Gaming

9 juin

12h (HAE) / 9h (PDT) - World Of Warcraft: Shadowlands

11 juin

12h (HAE) / 9h (PDT) - The Escapist Indie Showcase

13h (HAE) / 10h (PDT) - Le début du Steam Game Festival Summer Edition (À CONFIRMER)

18H (HAE) / 16H (PDT) - EA Play Live

22 juin

11h (HAE) / 8h (PDT) - Summer Game Fest Developer Showcase

23 juin

Heure à confirmer - New Game+ Expo

24 juin

Heure à confirmer - Marvel's Avengers War Table

25 juin

Heure à confirmer - Cyberpunk 2077's Night City Wire

27 et 28 juin

Heure à confirmer - BitSummit Gaiden

11 juillet

Heure à confirmer - Tennocon 2020

12 juillet

Heure à confirmer - Ubisoft Forward

20 juillet

11h (HAE) / 8h (PDT) - Summer Game Fest Developer Showcase

Juillet

Heure à confirmer - Microsoft's Xbox 20/20

Plus de détails à venir...

À REGARDER