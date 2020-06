Après les Gundam, Bandai fabrique... des ramens en plastique à assembler vous-même!

Si réconfortants les jours de pluie (ou juste avant le jour de paye), les nouilles instantanées sont un repas facile à faire et délicieux en bouche. Si vous êtes un fan de ce mets peu dispendieux, vous aimerez sûrement ce modèle réduit!

Cet automne, le Cup Noodle de Nissin aura ainsi sa «reproduction» 1:1 en plastique à monter vous-même. Étonnant, mais vrai!

Produit par les fabricants de Gundam, ce modèle vous amènera des heures de plaisir. Aucun détail n’échappe à Bandai. Vous aurez même à assembler le logo et les nouilles à l’intérieur!

Il y a un employé de Bandai ou Nissin qui s’est sûrement dit, en mangeant son dîner: «il me semble que ce délicieux bol de ramens ferait un beau modèle réduit à vendre» et est allé voir son patron le lendemain en réussissant à le convaincre de la chose.

Si c’est le cas, on aimerait le saluer et lui donner une promotion, parce que c’est probablement la meilleure idée au monde, après l’invention de l’Internet et de la cuillère-fourchette. Pensez-y, ce sera sans doute le meilleur «démarreur de conversations» que vous aurez chez vous.

Courtoisie Nissin/Bandai

Le modèle sera mis en vente le 18 septembre pour la somme de 2 420 yens, soit 30$ canadiens. On ne sait toutefois pas s’il sera disponible ailleurs qu'au Japon, mais, s’il vous plaît, priez avec nous pour qu’il le soit.

