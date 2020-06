Pokémon Sword et Shield: la date de sortie du DLC The Isle of Armor est précisée [VIDÉO]

D’abord promise simplement pour «juin 2020» la première expansion de Pokémon Sword et Shield, The Isle of Armor, paraîtra finalement le 17 juin, comme l’a dévoilé une bande-annonce mise en ligne ce mardi par la Pokémon Company.

Au menu, une bonne dose de créatures supplémentaires à attraper, mais aussi un nouveau coin de la région de Galar à explorer. Située sur une île, la zone du DLC vous donnera l’occasion d’explorer des plages, des forêts et même des grottes.

Côté combats, The Isle of Armor mettra de l’avant un dojo qui permettra d’apprendre des techniques spéciales à vos Pokémon et de perfectionner vos propres réflexes face à d’autres entraîneurs locaux.

Capture d'écran YouTube Le Slowbro «galarien»

La vidéo révélée ce matin permet par ailleurs également de jeter un nouveau regard aux versions Gigantamax de Blastoise et Venusaur, de même que sur le sympathique cousin «galarien» du Slowbro.

Capture d'écran YouTube Les versions Gigantamax de Venusaur et Blastoise

Rappelons qu’il est possible dès maintenant de précommander les deux DLC de Pokémon Sword et Shield par le biais de la boutique numérique Nintendo. Quant à la deuxième expansion, The Crown Tundra, sa parution est toujours prévue pour l’automne 2020.

