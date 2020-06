ER Pandemic Simulator: saurez-vous gérer une urgence d’hôpital en pleine pandémie? [VIDÉO]

Ce jeu ne pouvait pas être plus d’actualité! Vivez virtuellement la vie d’un urgentologue et voyez si vous pouvez survivre à la pression (immense) du milieu de la santé en pleine pandémie dans le titre ER Pandemic Simulator.

Movie Games S.A. arrive avec ce simulateur d’hôpital qui vous met dans la peau d’un médecin, évoluant dans une situation qui n'est pas si étrangère à l'année 2020. En plus de prendre en charge et soigner les patients qui vont et viennent, vous devez aussi prendre les précautions nécessaires afin de ne pas vous contaminer vous aussi.

Plus de 70 maladies ont été implémentées dans le jeu, tandis qu'aucun diagnostic ne sera laissé au hasard. Enquêtez sur les antécédents du patient et utilisez les appareils mis à votre disposition pour aider à trouver le meilleur traitement pour l'individu virtuel dont vous prenez soin.

En plus des diagnostics, vous devrez notamment gérer les lits disponibles, les commandes d’urgence et l'approvisionnement en médicaments.

La date de sortie pour PC (via Steam) n’est pas encore connue pour ER Pandemic Simulator. Movie Games S.A. s’engage toutefois à verser 10% des recettes du jeu à la lutte contre la COVID-19.

